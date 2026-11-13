Șoferul de 25 de ani, suspectat că a lovit mortal o femeie și a rănit grav un tânăr pe bulevardul Grigore Vieru, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Acesta își recunoaște vina.

VINE FRIGUL

După o zi cu temperaturi de până la 20 de grade, mâine temperaturile vor scădea cu 10 grade Celsius și mai mult, iar în timpul nopții vom avea minus 5 grade.

BENZINA, SUB 29 DE LEI

Pe fondul scăderii cotațiilor internaționale la produsele petroliere, benzina coboară sub pragul de 29 de lei litrul, pentru prima dată după o perioadă îndelungată, iar motorina se ieftinește și ea.

MOSCOVA VREA FEDERALIZAREA

Rusia ar fi cerut federalizarea Republicii Moldova în cadrul negocierilor de pace pentru Ucraina, potrivit unor informații publicate de presa germană și cea rusă.