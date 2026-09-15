Gazul și căldura s-ar putea scumpi din nou în această toamnă. ANRE analizează posibilitatea ajustării tarifelor, pe fondul creșterii prețurilor pe piața internațională.

COMPENSAȚII CU FILTRE

Între timp Ministrul Muncii anunță că de la 1 octombrie, moldovenii se vor putea înscrie pentru compensații la energie și anunță verificări mai stricte ale veniturilor și bunurilor deținute.

MOTORINA, PESTE 35 DE LEI

Motorina a depășit astăzi pragul de 35 de lei pentru un litru, atingând un nou record istoric, iar benzina continuă să se scumpească, astfel că prețurile ar putea crește și în următoarele zile.

CINE SUNT VICTIMELE?

Poliția extinde căutările în mai multe state europene pentru a stabili identitatea celor două femei, mamă și fiică, ale căror rămășițe au fost găsite acum două luni în lacul Dănceni, iar patologia de care sufereau ar putea fi un indiciu important.