O dronă neidentificată a provocat o explozie puternică din apropiere de Colonița, iar poliția a găsit fragmente și locul exploziei după aproape opt ore de căutări.

Viorel CERNĂUȚEANU, ȘEFUL IGP: „Dacă în primă fază nu se cunoștea că este o rachetă, o dronă sau un alt explozibil, într-un final s-a constatat că vorbim de o dronă.”

PANICĂ LA COLONIȚA

Bubuitură puternică i-a trezit din somn pe localnicii din Colonița și le-a zguduit casele, oamenii spunând că, pentru câteva clipe, nu au înțeles ce s-a întâmplat.

„A fost ca un vânt așa, am crezut că e cutremur. Bubuitura nu s-a auzit însă a fost așa ca un vânt rece și atât.”

MOTORINA, RECORD

Motorina a depășit pentru prima dată pragul de 36 de lei pentru un litru. ANRE a anunțat noile prețuri, valabile pentru următoarele trei zile.

Siegfried MUREȘAN, PREMIRUL PROPUS AL ROMÂNIEI

Siegfried Mureșan este noul premier desemnat al României, dar fără o majoritate parlamentară, iar dacă Guvernul va fi respins, președintele poate desemna un alt candidat sau poate dizolva Parlamentul.