Mai multe drone au survolat ilegal din nou spațiul aerian al țării noastre, în zorii zilei. Unul dintre aparate s-a prăbușit la frontiera cu Ucraina.

ATACURI VIOLENTE ÎN SUMÎ ȘI ODESA

Trei oameni au murit, 15 au fost răniți, iar mai multe blocuri de locuințe au fost avariate, în urma unui atac rusesc cu bombe ghidate în regiunea Sumî. Și Odesa a fost vizată de lovituri asupra infrastructurii energetice.

AMÂNĂRI DIN CAUZA SEDIULUI

Înscrierea candidaților pentru alegerile din Autonomia Găgăuză a fost amânată cu o întârziere de două zile din cauza lipsei unui sediu pentru Consiliul Electoral Regional de la Comrat, documentele urmând să fie primite temporar la primăria din oraș.