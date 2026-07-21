Premierul desemnat, Vasile Tofan, și-a prezentat în Parlament echipa și programul de guvernare și solicită votul de încredere al deputaților pentru învestirea noului Executiv.

DEZBATERI-MARATON

Dezbaterile din Parlament durează de peste șapte ore, iar premierul desemnat, Vasile Tofan, și echipa sa răspund întrebărilor adresate de deputați înaintea votului de învestire.

AMBASADOR CONVOCAT

Rusia l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, după două incidente recente în care angajați ai Ambasadei Rusiei la Chișinău ar fi fost opriți de polițiștii moldoveni. Chișinăul respinge acuzațiile.

23 DE ANI DE ÎNCHISOARE

Bărbatul acuzat de uciderea fostului prim-viceprim-ministru Nicolae Andronati a fost condamnat la 23 de ani de închisoare.