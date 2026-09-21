Parlamentul se va întruni mâine în ședință extraordinară pentru a examina declararea stării de urgență în domeniul energetic și hidrologic, după decizia anunțată astăzi, în urma ședinței Consiliului Național de Securitate convocată de președinta Maia Sandu.

DOUĂ SURVOLĂRI

Două aparate de zbor au pătruns neautorizat astăzi în spațiul aerian al Republicii Moldova, unul în nordul țării, unde a dispărut de pe radare, iar al doilea în zona Palanca.

VICTORIE PENTRU PUTIN

Rusia Unită, partidul lui Vladimir Putin, își proclamă victoria în alegerile parlamentare din Rusia cu aproape 58 la sută din voturi, într-un scrutin în care opoziția anti-război a fost practic eliminată din cursă, iar observatorii au raportat nereguli și presiuni asupra alegătorilor.