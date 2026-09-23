Gazul s-ar putea scumpi din nou. Energocom cere un tarif de 26 de lei și 24 de bani, cu aproape 30 la sută mai mare decât cel actual, intrat în vigoare la 1 septembrie.

ÎNCEPE CURSA PENTRU BAȘCAN

Fostul deputat PD Corneliu Dudnic și fostul procuror general Alexandr Stoianoglo sunt primii doi pretendenți la funcția de bașcan al Găgăuziei. Dudnic a primit listele pentru colectarea semnăturilor, iar Stoianoglo și-a înregistrat grupul de inițiativă.

STRADA ISMAIL INTRĂ ÎN REPARAȚIE

Strada Ismail intră în reparație, iar autoritățile promit că vor lucra în mare parte pe timp de noapte. Ambuteiajele însă nu vor ocoli artera deja aglomerată.

STRADA ISMAIL INTRĂ ÎN REPARAȚIE

În timp ce Rusia lansează un nou val de atacuri asupra Ucrainei, Donald Trump dă asigurări că războiul s-ar putea încheia mai devreme decât se crede, iar Kievul speră la un acord până la venirea iernii.