Un bărbat de aproximativ 60 de ani a murit după ce a fost lovit pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Dacia, iar șoferul a fugit, abandonând mașina.

FETIȚĂ, ÎN STARE GRAVĂ

Iar o fetiță de 8 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovită de o mașină pe o trecere de pietoni din Hîncești, fiind internată la terapie intensivă la Centrul Mamei și copilului din capitală.

DRONĂ PRĂBUȘITĂ LA TELENEȘTI

O dronă s-a prăbușit la aproximativ 100 de metri de o locuință din satul Chiștelnița, raionul Telenești, iar în urma incidentului, Ministerul de Externe va declara persona non grata un angajat al Ambasadei Rusiei la Chișinău.

NAVĂ SCUFUNDATĂ DE DRONE

Un marinar a murit, iar alți trei sunt dați dispăruți, după ce o navă comercială s-a scufundat în Marea Neagră, în apropiere de Constanța, fiind lovită de drone.