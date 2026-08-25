Premierul Vasile Tofan anunță remanieri în Guvern. Actualul ministru al Economiei ar urma să preia portofoliul Agriculturii, iar în locul lui este propus deputatul român Claudiu Năsui, care a primit astăzi cetățenia Republicii Moldova.

CRITICI LA REMANIERE

Numirea lui Claudiu Năsui la Economie și transferul lui Eugeniu Osmochescu la Agricultură, au fost contestate de opoziția parlamentară contestă în timp ce PAS susține că ambii sunt profesioniști.

Vasile TARLEV, DEPUTAT NEAFILIAT: „Vorbim de un cetățan ai unei țări străini care în timp de câteva minute i s-a oferit cetățenia Moldovei”.

Gaik VARTANEAN, DEPUTAT „BLOCUL ALTERNATIVA”: „Eu cred că noi avem suficienți specialiști în Republica Moldova”.

Marcel SPĂTARI, DEPUTAT PAS: „Este un profesionist din punctul de vedere al domnului Tofan”.

EXPLOZII LA FRONTIERĂ

Trei drone au lovit un punct de trecere ucrainean, la trei kilometri de Republica Moldova. Alte două drone au fost detectate în apropierea frontierei.

FOSTUL PREȘEDINTE AL ARMENIEI, ARESTAT

Al doilea președinte al Armeniei, Robert Kocearian, și cel puțin unul din fiii lui au fost arestați, a fost arestat într-un amplu dosar de corupție.