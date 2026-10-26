Un biciclist de 43 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină pe bulevardul Dacia din Capitală.

BICICLIST, LOVIT MORTAL

Șoferul care acum 4 zile a accidentat mortal un bărbat de 71 de ani pe bulevardul Dacia și a fugit de la locul impactului a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

ACORD MILITAR CU UCRAINA

Republica Moldova și Ucraina au parafat un acord de cooperare tehnico-militară, care va facilita schimbul de experiență și de tehnologii pentru protejarea spațiului aerian,în timpul vizitei premierului Vasile Tofan la Kiev.

STUDENȚII, VICTORIE ÎN SERBIA

Mișcarea studențească a câștigat alegerile anticipate din Serbia, după aproape doi ani de proteste anticorupție, iar Aleksandar Vučić și-a recunoscut înfrângerea.