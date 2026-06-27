Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 27.06.2026

Vin zile de foc în Moldova. Meteorologii au emis avertizare de cod portocaliu, iar săptămâna viitoare urmează unul roșu. Temperaturile vor ajunge la 41 de grade. PRO TV CĂLDURA FACE VICTIME ÎN EUROPA În Europa, căldura a produs victime, cele mai multe fiind raportate în Franța și Spania. Și România se confruntă cu un episod de cod roșu și temperaturi extreme. ATAC CU RACHETE FLAMINGO LA VOLGOGRAD O uzină militară importantă din orașul Volgograd a fost atacată cu rachete ucrainene, înregistrându-se morți și răniți. La fața locului s-au produs explozii puternice.