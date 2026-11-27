Bărbatul de 58 de ani, suspectat că și-ar fi ucis partenera, i-ar fi dezmembrat trupul și ar fi ascuns rămășițele în două valize, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, prin decizia Judecătoriei Bălți.

ULTIMA ZI PENTRU COMPENSAȚII

Astăzi este ultima zi în care cetățenii se pot înscrie în programul „Ajutor la Contor” pentru a primi compensații la energie pentru luna noiembrie.

GERMANIA, SCUT ANTIDRONĂ

Germania oferă Republicii Moldova 20 de milioane de euro pentru un sistem modern care va permite detectarea și combaterea dronelor.

NINSORILE SCOT DRUMARII ÎN TEREN

Drumarii au intervenit în 12 raioane din nordul și centrul țării, după ninsorile din timpul nopții, împrăștiind peste 300 de tone de sare și material antiderapant pentru a preveni formarea ghețușului pe șosele.