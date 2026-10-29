Atacul cibernetic care a expus datele a peste 750 de mii de moldoveni va fi examinat săptămâna viitoare în Parlament, în timp ce opoziția cere o comisie de anchetă și demisii, iar Maia Sandu va convoca Consiliul Național de Securitate.

Tatiana Demian
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GAZE MAI IEFTINE DIN UCRAINA 

Republica Moldova a cumpărat primele două milioane de metri cubi de gaze din Ucraina, la un preț mai mic decât cel de pe piața, iar autoritățile vor să mărească volumele pentru a putea permite reducerea tarifelor.

ATAC LA GARA DIN DNIPRO

Cel puțin 14 oameni au murit, iar alți 10 au fost răniți, după ce o dronă rusească a lovit o platformă a gării din Dnipro, unde se afla un tren care circula spre Zaporojie.

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