Fostul președinte al Băncii de Economii, Grigore Gacikevici, a fost condamnat la 13 ani de închisoare în dosarul creditelor acordate cu încălcarea normelor bancare.

PRIMA VIZITĂ EXTERNĂ A LUI TOFAN

Integrarea europeană și proiectele comune au fost principalele teme discutate de premierul Vasile Tofan la prima sa vizită oficială peste hotare, efectuată la București.

ALERTĂ DE CĂLĂTORIE ÎN GRECIA

Autoritățile au emis o alertă de călătorie pentru Grecia din cauza incendiilor de vegetație, în timp ce un nou contingent de pompieri moldoveni a plecat în Republica Elenă pentru a sprijini intervențiile de stingere a flăcărilor.

NOAPTE DE FOC ÎN UCRAINA

Rusia a lansat în timpul nopții un atac masiv asupra Ucrainei, folosind rachete și drone. Cel puțin 15 oameni au murit, iar zeci au fost răniți.