După ani întregi în care viața ei sentimentală a fost intens urmărită de public și presă, Jennifer Lopez pare să intre într-o etapă complet diferită. Artista a confirmat recent că este singură și că, surprinzător pentru mulți dintre fanii ei, se simte mai bine ca niciodată după despărțirea de Ben Affleck.

Într-un interviu acordat lui Juju Chang pentru emisiunea Nightline, vedeta în vârstă de 56 de ani a vorbit deschis despre perioada dificilă care a urmat după finalul relației cu actorul. Deși povestea lor de dragoste a fost una dintre cele mai mediatizate din ultimii ani, Jennifer Lopez spune că acum își trăiește viața într-un mod diferit, concentrându-se pe liniște, familie și pe propriul echilibru.

În timpul interviului, artista a fost întrebată direct dacă își caută un nou partener sau dacă a început să iasă la întâlniri. Răspunsul ei a fost unul categoric. „Nu! Nu ies la întâlniri! Doamne ferește, nu vreau să stric nimic”, a spus vedeta, lăsând să se înțeleagă că preferă să se bucure de libertatea pe care o are acum.

Jennifer Lopez/ protv.ro

Jennifer Lopez a explicat că pentru prima dată în viață se simte cu adevărat bine fiind singură: „Este atât de frumos în acest moment. Sunt foarte fericită. Este minunat. Pur și simplu mă simt foarte bine acum”. Vedeta a recunoscut că, în trecut, ideea de a fi singură o speria.

​De-a lungul vieții, ea a avut mereu relații serioase și a trecut prin patru căsnicii, motiv pentru care independența emoțională a fost o provocare. „Când eram mai tânără, ăsta era un lucru care mă speria. Nu știam dacă pot face asta. Întotdeauna mi-a fost foarte teamă să fiu singură”, a explicat Jennifer Lopez.

Relația dintre Jennifer Lopez și Ben Affleck, supranumită de fani „Bennifer”, a fost una dintre cele mai discutate povești de dragoste de la Hollywood. Cei doi au fost logodiți la începutul anilor 2000, dar s-au despărțit înainte de a ajunge la altar.

Ani mai târziu, în perioada pandemiei, cei doi s-au împăcat și au reluat relația, iar în cele din urmă s-au căsătorit într-o ceremonie discretă în Las Vegas. Totuși, mariajul nu a durat foarte mult, încheindu-se după aproximativ doi ani.

După divorț, Jennifer Lopez spune că a luat o decizie importantă: să încetinească ritmul și să își acorde timp pentru vindecare. „A trebuit să opresc totul și mi-am luat un an liber. Am anulat turnee și am decis să stau acasă și să procesez ceea ce s-a întâmplat, fără să fug de situație”, a spus artista.

Această decizie a inclus și anularea turneului ei programat pentru vară, pentru a petrece mai mult timp alături de familie și pentru a se concentra pe propria stare emoțională. „A fost un moment în care simțeam că viața mea a explodat. Aveam nevoie să fiu acasă cu copiii mei și asta a fost prioritatea”, a explicat Jennifer Lopez.

Chiar dacă viața personală a intrat într-o perioadă mai calmă, cariera artistei rămâne extrem de activă. Jennifer Lopez se pregătește pentru un nou proiect important: o rezidență artistică în Las Vegas, unde va susține o serie de spectacole.

În paralel, artista se pregătește și pentru o schimbare majoră în viața de familie. Gemenii ei, Max și Emme, pe care îi are din relația cu fostul soț Marc Anthony, au acum 18 ani și urmează să plece la facultate. „Sunt mama unor absolvenți care anul acesta vor pleca la facultate. În același timp sunt artistă, entertainer, actriță și antreprenor”, a mai spus Jennifer Lopez.

Privind în urmă la toate momentele dificile din viața ei, vedeta spune că a ajuns într-un punct în care își apreciază mai mult propria persoană: „Am ajuns într-un moment în care am mai multă încredere în mine și mă apreciez mai mult”!

La final, Jennifer Lopez a afirmat că lucrurile simple sunt cele care contează cel mai mult în această etapă a vieții sale. „Sunt fericită. Sunt sănătoasă. Și sunt recunoscătoare. Sunt înconjurată de iubire, iar asta este partea cea mai frumoasă”, a încheiat vedeta.