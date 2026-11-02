Începând de azi cetățenii se pot înscrie pentru a primi compensații la energie în sezonul rece, valoarea maximă a ajutorului fiind de 1.000 de lei, în funcție de gradul de vulnerabilitate energetică.

IBAN-UL NU PUNE BANII ÎN PERICOL

BNM avertizează că simpla cunoaștere a codului IBAN nu permite accesul la banii din conturile bancare și dezminte informațiile false apărute după atacul cibernetic asupra sistemelor guvernamentale.

ACCIDENT GRAV CU MOLDOVENI ÎN IAȘI

Opt moldoveni au fost răniți după ce microbuzul în care se aflau s-a răsturnat în județul Iași, iar o tânără este în stare extrem de gravă.