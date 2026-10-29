Meteorologii prognozează cer noros în toată țara, dar fără ploi Temperaturile vor urca până la 16 grade Celsius în sudul Republicii Moldova, în timp ce în capitală se vor înregistra maximum 14 grade. În următoarele zile, vremea nu se va schimba esențial.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 5 grade, ziua termometrele vor indica 11 grade.
În centru, noaptea se prognozează 7 grade, iar maxima zilei va fi de 14 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 10 grade, ziua termometrele vor indica 16 de grade.
În capitală, minima va fi de 9 grade, ziua se așteaptă 14 grade.
În următoarele zile vremea nu se va schimba esențial.