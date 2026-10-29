Cer noros în toată Republica Moldova. Temperaturile vor ajunge la 16 grade

În centru, noaptea se prognozează 7 grade, iar maxima zilei va fi de 14 grade.

Meteorologii prognozează cer noros în toată țara, dar fără ploi Temperaturile vor urca până la 16 grade Celsius în sudul Republicii Moldova, în timp ce în capitală se vor înregistra maximum 14 grade. În următoarele zile, vremea nu se va schimba esențial.

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