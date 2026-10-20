Meteorologii au emis astăzi cod galben de ceață pe aproape întreg teritoriul țării. Avertizarea intră în vigoare începând cu ora 21:00 și va fi valabilă până mâine la ora 10:00.

Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în zonele vizate se prevede ceață cu vizibiliatea de 200 metri și mai puțin.

Recomandări către șoferi

În acest context, poliția recomandă șoferilor să reducă viteza și să o adapteze în permanență la condițiile meteo și la starea drumului. De asemenea, conducătorii auto sunt îndemnați să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față, astfel încât să poată reacționa în siguranță în cazul unor situații neprevăzute.

O altă recomandare importantă vizează utilizarea luminilor de întâlnire. Acestea trebuie conectate pentru a spori vizibilitatea autovehiculului în trafic și pentru a facilita observarea acestuia de către ceilalți participanți la circulație.