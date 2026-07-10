Autoritatea de Meteorologie și Monitorizare de Mediu a emis o avertizare cod galben privind pericolul excepțional de incendii de vegetație, valabilă în perioada 10–17 iulie.

Potrivit meteorologilor, din cauza lipsei precipitațiilor, în centrul, estul și sudul Republicii Moldova se prevede un risc ridicat de izbucnire și propagare a incendiilor de vegetație. Nord-vestul țării nu este vizat de avertizare.

Specialiștii recomandă populației să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor agricole, pădurilor și zonelor cu vegetație uscată, precum și arderea resturilor vegetale, pentru a preveni producerea incendiilor.