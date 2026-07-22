Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un Cod galben de instabilitate atmosferică pentru 22 iulie, valabil între orele 12:00 și 23:00. Avertizarea vizează în special raioanele din sudul și sud-estul Republicii Moldova, unde sunt prognozate ploi de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Potrivit specialiștilor instituției, sunt așteptate ploi însoțite de descărcări electrice, iar izolat cantitățile de apă vor ajunge la 15–45 l/m². Vântul va bate cu intensificări, iar rafalele pot atinge 15–20 m/s.

Conform hărții publicate de autorități, avertizarea vizează în principal raioanele din sudul și sud-estul țării, inclusiv Ștefan Vodă, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Taraclia, Ceadîr-Lunga, Comrat, Vulcănești, Cahul și Cantemir, precum și alte localități din această regiune. Restul teritoriului Republicii Moldova rămâne sub Cod verde.

Avertizare meteo/ meteo.md

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu se adăpostească sub copaci izolați și să urmărească actualizările oficiale privind evoluția condițiilor meteo.

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