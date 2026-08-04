Ne așteaptă zile de foc. Meteorologii au emis astăzi cod portocaliu de caniculă în centrul și sudul țării, în timp ce în nord este prelungit codul galben de caniculă. Avertizarea este valabilă până mâine.

Astfel, în zonele vizate de Codul Portocaliu, valorile termice vor urca până la 36-38 grade, în raioanele aflate sub Cod Galben, temperatura maximă a aerului va atinge 35 de grade.

Pe timp de caniculă, specialiștii îndeamnă oamenii să se hidrateze corespunzător, să poarte haine lejere și să nu să se expună un timp îndelungat la soare.

În același timp, până pe șapte august rămâne valabil codul galben de pericol de incendiu, în contextul temperaturilor ridicate.

În acest context, IGSU îndeamnă oamenii să nu arunce mucuri de țigară pe suprafețe de vegetație uscată, să supravegheze în permanență copiii și să nu lase rugurile și mangalurile nesupravegheate.