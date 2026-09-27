Scurgerea apei rămâne redusă pe Nistru, Prut și mai multe râuri mici din țară. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis astăzi Cod Roșu, Portocaliu și Galben.

Potrivit avertizării hidrologice emise astăzi, scurgerea redusă a apei pe Nistru, Prut și majoritatea râurilor mici se va menține până pe 2 octombrie.

Cod roșu pe Nistru și râurile mici

Pe sectorul Naslavcea–Camenca al Nistrului, scurgerea apei a ajuns la doar 15% din valorile medii multianuale. Cod roșu este valabil și pe râurile Draghiște, Cubolta, Ciulucul Mic și Botna, unde scurgerea nu depășește 10%, precum și pe Ichel, cu circa 15%.

Prutul, sub cod portocaliu

Pe sectoarele Criva–Costești și Ungheni–Brânza ale Prutului, scurgerea este de 20–30% din valorile normale. Cod portocaliu este instituit și pe sectorul Dubăsari–Tudora al Nistrului, cu circa 30%, precum și pe râul Vilia, cu aproximativ 20%.

Situație monitorizată și pe alte râuri

Cod galben este valabil pe sectorul Costești–Ungheni al Prutului, unde scurgerea ajunge la 35–40%, dar și pe râurile Răut, Bâc, Lunga și Căinar, cu circa 30–40%.

Avertizare hidrologică/ Facebook

Populația și agenții economici sunt îndemnați să folosească rațional resursele de apă.

Republica Moldova, sub stare de urgență

Republica Moldova a intrat ieri în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Asta în timp ce nivelul apei în Nistru scade alarmant, iar lipsa precipitațiilor din Ucraina se resimte tot mai mult și în țara noastră. Potrivit ministrului Mediului, nivelul apei a coborât azi considerabil în nordul țării, iar autoritățile monitorizează situația din oră în oră. În paralel, au crescut riscurile pentru aprovizionarea cu energie și carburanți. Autoritățile spun că sunt pregătite măsuri pentru a evita eventualele întreruperi, în condițiile în care infrastructura energetică a Ucrainei este afectată, iar importurile de energie electrică sunt limitate.

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