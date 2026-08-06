După avertizarea de instabilitate atmosferică emisă pentru această după-amiază și noaptea următoare, meteorologii anunță un nou episod de vreme extremă. Pentru ziua de 7 august, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis Cod Galben și Cod Portocaliu de caniculă, pe fondul temperaturilor care vor ajunge până la 37 de grade Celsius.

Potrivit meteorologilor, avertizarea este valabilă pe parcursul zilei de 7 august și vizează aproape întreg teritoriul Republicii Moldova.

În raioanele aflate sub Cod Galben, temperatura maximă a aerului va atinge valori cuprinse între +33 și +35 de grade Celsius.

În același timp, Codul Portocaliu este valabil pentru raioanele din sud-estul și sud-vestul țării, unde maximele vor urca până la +36...+37 de grade Celsius.

Avertizare/ meteo.mr

Evitați expunerea prelungită la soare în orele de vârf

Specialiștii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf, să consume suficiente lichide, să poarte îmbrăcăminte deschisă la culoare și să limiteze efortul fizic în aer liber. O atenție sporită este necesară în cazul copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de afecțiuni cronice.

Cod Galben de instabilitate atmosferică

Această avertizare vine după ce meteorologii au emis pentru 6 august, în intervalul 15:00 – 01:00, un Cod Galben de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului, ceea ce indică o schimbare rapidă a condițiilor meteo de la furtuni la temperaturi caniculare.

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