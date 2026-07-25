Ploi cu descărcări electrice în nordul țării și minime de până la 23 de grade. Cum va fi vremea la Chișinău

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Astăzi, cerul va fi predominant noros în întreaga țară. În nord sunt prognozate ploi însoțite de descărcări electrice, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 23 de grade. În centrul țării, inclusiv la Chișinău, vremea va fi mai caldă, cu maxime de aproximativ 26 de grade. Presiunea atmosferică se va menține în limite normale. Elena Pozdîrcă În cursul nopții, în nord se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 23 de grade. În centru, noaptea se prognozează 14 grade, iar maxima zilei va fi de 25 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 17 grade, ziua termometrele vor indica 28 de grade. În capitală, minima va fi de 15 de grade, ziua se așteaptă 26 de grade. În urmatoarele zile vremea va fi caldă.