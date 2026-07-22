Ploi puternice în centrul și sudul Republicii Moldova: vom avea temperaturi de până la 25 de grade. Cum va fi vremea la Chișinău

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La Chișinău, vremea va fi mai răcoroasă decât în ultimele zile. Meteorologii anunță noaptea o minimă de 17 grade, iar pe parcursul zilei temperatura va ajunge la 23 de grade. Cerul va fi variabil, iar ploi puternice sunt așteptate în centrul și sudul Republicii Moldova. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 14 grade, ziua termometrele vor indica 20 de grade. În centru, noaptea se prognozează 16 grade, iar maxima zilei va fi de 22 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 19 grade, ziua termometrele vor indica 25 de grade. În capitală, minima va fi de 17 de grade, ziua se așteaptă 23 de grade. În următoarele zile vremea va fi instabilă.