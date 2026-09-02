Ploi și descărcări electrice în mai multe raioane din nordul Republicii Moldova: Ce temperaturi se vor înregistra miercuri

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Meteorologii anunță pentru astăzi averse cu descărcări electrice în mai multe raioane din nordul țării. Temperaturile vor ajunge până la 31 de grade la sud și 30 de grade în capitală. Presiunea atmosferică va fi normală. Elena Pozdîrcă În cursul nopții, în nord se așteaptă 13 grade, ziua termometrele vor indica 26 de grade. În centru, noaptea se prognozează 15 grade, iar maxima zilei va fi de 29 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 18 grade, ziua termometrele vor indica 31 de grade. În capitală, minima va fi de 17 grade, ziua se așteaptă 30 de grade. În următoarele zile vremea va fi caldă.