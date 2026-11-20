Sfârșitul de săptămână aduce cer variabil și ploi slabe în unele regiuni ale țării. Temperaturile vor ajunge până la 16 grade Celsius în sud, iar weekendul va aduce valori termice ceva mai mici.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 5 grade, ziua termometrele vor indica 11 grade.

În centru, noaptea se prognozează 7 grade, iar maxima zilei va fi de 14 grade.

În sud, noaptea se așteaptă 10 grade, ziua termometrele vor indica 16 grade.

În capitală, minima va fi de 8 grade, ziua se așteaptă 14 grade.

În următoarele zile, vremea se va răci ușor.

Cod Galben și Cod Portocaliu de vânt puternic

Meteorologii au emis Cod Galben și Cod Portocaliu pentru astăzi, 20 noiembrie. Avertizarea a intrat în vigoare la ora 02:00 și va fi valabilă până la ora 17:00.

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