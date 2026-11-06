După câteva zile cu temperaturi mai blânde, în Republica Moldova vine un val de frig. Cele mai reci nopți sunt prognozate pentru 8 și 9 noiembrie, când mercurul din termometre va coborî până la minus 5 grade Celsius. Cele mai scăzute valori vor fi înregistrate spre dimineață, între orele 2 și 5.

Răcirea vremii va fi însoțită și de vânt puternic. În zilele de 6 și 7 noiembrie, rafalele vor ajunge, izolat, la 15–18 metri pe secundă. Meteorologii spun că temperaturile vor începe să crească treptat din 10 noiembrie, iar în perioada 10–12 noiembrie sunt posibile ploi slabe, pe alocuri.

Deși temperaturile vor coborî sub zero grade, ninsori nu sunt prognozate. Specialiștii îi îndeamnă pe șoferi să-și echipeze mașinile pentru sezonul rece, deoarece drumurile pot deveni alunecoase.