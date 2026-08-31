Ultima zi de vară vine cu temperaturi de până la 32 de grade. Ce vreme ne așteaptă în următoarele zile

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Ultima zi de vară aduce vreme caldă în toată țara, cu temperaturi de până la 32 de grade la sud. Cerul va fi variabil, fără ploi. Meteorologii prognozează vreme caldă și în următoarele zile. Elena Pozdîrcă În cursul nopții, în nord se așteaptă 14 grade, ziua termometrele vor indica 29 de grade. În centru, noaptea se prognozează 15 grade, iar maxima zilei va fi de 29 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 18 grade, ziua termometrele vor indica 32 de grade. În capitală, minima va fi de 16 grade, ziua se așteaptă 31 de grade. În următoarele zile vremea va fi caldă.