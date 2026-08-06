Vremea aduce contraste în Republica Moldova. Nordul țării va avea parte de ploi cu descărcări electrice, în timp ce în sud canicula se intensifică, cu maxime de 38 de grade. În capitală sunt așteptate până la 36 de grade.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 17 grade, ziua termometrele vor indica 35 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 19 grade, iar maxima zilei va fi de 36 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 22 grade, ziua termometrele vor indica 38 de grade.

În capitală, minima va fi de 20 grade, ziua se așteaptă 36 de grade.

În următoarele zile vremea va fi caldă.

Puncte de răcorire, deschise pe durata codului portocaliu de caniculă

Pe durata codului portocaliu de caniculă, autoritățile au amenajat zeci de puncte de răcorire în mai multe localități din Republica Moldova. Acolo, oamenii se pot adăposti de temperaturile ridicate, pot primi apă potabilă și, la nevoie, asistență medicală. Măsura este destinată în special persoanelor vulnerabile, precum vârstnicii, copiii și cei cu afecțiuni cronice.

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