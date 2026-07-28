Ploile revin marți în nordul și centrul Republicii Moldova, unde sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice. În restul țării, vremea va fi mai caldă, cu maxime de până la 28 de grade, iar meteorologii anunță că, în zilele următoare, temperaturile vor continua să crească, chiar dacă instabilitatea atmosferică se va menține.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 13 grade, ziua termometrele vor indica 23 de grade.
În centru, noaptea se prognozează 15 grade, iar maxima zilei va fi de 25 de grade.
În sud, noaptea se așteaptă 18 grade, ziua termometrele vor indica 28 de grade.
În capitală, minima va fi de 16 grade, ziua se așteaptă 26 de grade.
În următoarele zile vremea va deveni instabilă, iar temperaturile vor fi în creștere.