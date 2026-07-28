Va ploua în nordul și centrul Republicii Moldova. Cum va fi vremea la Chișinău, dar și în zilele următoare

Ploile revin marți în nordul și centrul Republicii Moldova, unde sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice. În restul țării, vremea va fi mai caldă, cu maxime de până la 28 de grade, iar meteorologii anunță că, în zilele următoare, temperaturile vor continua să crească, chiar dacă instabilitatea atmosferică se va menține.