Va ploua în nordul și centrul Republicii Moldova, iar la Chișinău se așteaptă 26 de grade. Cum va fi vremea în următoarele zile

pexels.com / Imagine simbol

Zi cu vreme schimbătoare în Republica Moldova. În timp ce nordul și centrul țării vor fi afectate de ploi, în sud temperaturile vor urca până la 28 de grade. Meteorologii anunță că vremea nu va avea schimbări esențiale în perioada următoare. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 13 grade, ziua termometrele vor indica 23 de grade. În centru, noaptea se prognozează 15 grade, iar maxima zilei va fi de 25 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 18 grade, ziua termometrele vor indica 28 de grade. În capitală, minima va fi de 16 de grade, ziua se așteaptă 26 de grade. În următoarele zile vremea nu se va schimba esențial.