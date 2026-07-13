Poliția vine cu noi detalii după ce, ieri, mai multe părți de corp uman au fost descoperite la iazul din Dănceni de un pescar. Potrivit informațiilor preliminare, este vorba despre cadavrele a două persoane, una dintre acestea fiind de gen feminin.

„În contextul în care nu au fost depistate toate părțile corpurilor, identificarea acestora este dificilă”, a specificat poliția.

În acest context, poliția îndeamnă cetățenii care au rude, prieteni, care au dispărut în ultimele două luni să sesizeze imediat autoritățile.

La moment, polițiștii întreprind toate măsurile pentru stabilirea cauzelor și identificarea persoanelor, scafandrierii activează în vederea depistării altor părți ale corpurilor, iar medicii legiști urmează să stabiliească sexul celei de-a doua persoane și alte detalii relevante.

Mai multe părți ale corpului uman au fost găsite în iazul Dănceni

Mai multe părți ale corpului uman au fost găsite ieri la iazul Dănceni de către un pescar care a anunțat poliția. Totul s-a întâmplat în jurul orei 15:00.

Un pescar care se afla la iazul Dănceni a observat ceva suspect și a contactat poliția.

Grupul operativ s-a deplasat imediat la fața locului și a stabilit că este vorba despre mai multe părți componente ale corpului uman.

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