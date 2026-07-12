Comunitatea romilor continuă să vină la priveghi ca să-și ia rămas bun de la baronul Artur Cerari care s-a stins din viață la 4 iulie. Din imagini se vede cum după tradițiile lor, mesele sunt pline cu bucate, iar curtea este plină cu oameni în care răsună muzica.

Din imaginile surprinse se vede cum oamenii rând pe rând continuă să vină la priveghi. În curtea casei baronului, se află o mulțime de oameni, unde sunt instalate mese pline cu bucate.

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Familia baronului a organizat funeralii după tradițiile comunității, care vor dura mai bine de zece zile. Baronul va fi înmormântat într-un costum adus din Italia și într-un cavou din marmură verde, așa cum și-a dorit în timpul vieții. Între timp, sute de oameni sunt așteptați să vină pentru a-i aduce un ultim omagiu.

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Baronul de la Soroca, Artur Cerari, a murit la 4 iulie, la vârsta de 66 de ani, în urma unui stop cardiac. Timp de aproape trei decenii, Artur Cerari a fost liderul tradițional al romilor din țară, fiind cunoscut pentru implicarea în apărarea drepturilor comunității și promovarea accesului la educație.

Sursa video: Facebook.com/Observatorul de Nord