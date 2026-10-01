Vreme blândă în prima zi de octombrie: 21 de grade la Chișinău. Ce temperaturi sunt așteptate în nord, centru și sud

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Meteorologii anunță o primă zi de octombrie cu vreme blândă. În capitală, termometrele vor urca până la 21 de grade, în timp ce în nord vor fi 19 grade, iar în centru – 20. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în sud, unde maxima va ajunge la 22 de grade. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 6 grade, ziua termometrele vor indica 19 grade. În centru, noaptea se prognozează 7 grade, iar maxima zilei va fi de 20 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 10 grade, ziua termometrele vor indica 22 de grade. În capitală, minima va fi de 10 grade, ziua se așteaptă 21 de grade. În următoarele zile temperaturile nu se vor schimba esențial.