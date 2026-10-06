Vreme caldă în toată Republica Moldova, cu maxime de până la 25 de grade. Cum va fi vremea în următoarele zile

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Toamna nu se grăbește să aducă frigul. Moldovenii se pot bucura astăzi de vreme caldă, cu maxime de până la 25 de grade. În capitală, termometrele vor indica până la 24 de grade. Vremea se va menține caldă și în următoarele zile. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 5 grade, ziua termometrele vor indica 20 grade. În centru, noaptea se prognozează 7 grade, iar maxima zilei va fi de 23 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 10 grade, ziua termometrele vor indica 25 de grade. În capitală, minima va fi de 10 grade, ziua se așteaptă 24 de grade. În următoarele zile vremea va fi caldă.