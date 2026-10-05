Vreme cu contraste termice în Republica Moldova: de la 3 grade dimineața la 25 în timpul zilei. Câte se vor înregistra în fiecare regiune

pexels.com / Imagine simbol

Vremea de astăzi va fi caldă, chiar dacă dimineața începe cu temperaturi scăzute. Termometrele vor indica 20 de grade în nord, 23 în centru și până la 25 de grade în sud, în timp ce în capitală se vor înregistra 24 de grade. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 3 grade, ziua termometrele vor indica 20 grade. În centru, noaptea se prognozează 5 grade, iar maxima zilei va fi de 23 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 7 grade, ziua termometrele vor indica 25 de grade. În capitală, minima va fi de 8 grade, ziua se așteaptă 24 de grade. În următoarele zile vremea va fi caldă.