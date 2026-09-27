Vreme frumoasă în toată Republica Moldova: până la 23 de grade în sud. Cum va fi duminică la Chișinău și în restul țării

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Soare și temperaturi plăcute ne așteaptă în această duminică de toamnă, în toată Republica Moldova. Meteorologii prognozează maxime de 21 de grade în nord, 22 în centru și până la 23 de grade în sud. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 5 grade, ziua termometrele vor indica 21 de grade. În centru, noaptea se prognozează 7 grade, iar maxima zilei va fi de 22 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 11 grade, ziua termometrele vor indica 23 de grade. În capitală, minima va fi de 10 grade, ziua se așteaptă 22 de grade. În următoarele zile vremea nu se va schimba esențial.