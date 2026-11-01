Prima zi de noiembrie aduce cer noros, dar fără ploi în Republica Moldova. Temperaturile vor ajunge până la 15 grade Celsius în sudul țării, în timp ce în capitală și în centru se vor înregistra cel mult 13 grade. În următoarele zile, vremea se va răci.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 3 grade, ziua termometrele vor indica 12 grade.
În centru, noaptea se prognozează 4 grade, iar maxima zilei va fi de 13 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 7 grade, ziua termometrele vor indica 15 grade.
În capitală, minima va fi de 6 grade, ziua se așteaptă 13 grade.
În următoarele zile se prevăd ploi, iar vremea va fi rece.