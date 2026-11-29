Vreme geroasă în Republica Moldova: la Chișinău se vor înregistra -2 grade, iar în nordul țării -5 grade. Prognoza meteo

În centru, noaptea se prognozează -4 grade, iar maxima zilei va fi de minus un grad.

Astăzi se prevede cer variabil. Nu sunt prognozate precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. În capitală se vor înregistra -2 grade, iar în nord -5 grade.

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