Astăzi se prevede cer variabil. Nu sunt prognozate precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. În capitală se vor înregistra -2 grade, iar în nord -5 grade.
În cursul nopții, în nord se așteaptă -8 grad, ziua termometrele vor indica -5 grade.
În centru, noaptea se prognozează -4 grade, iar maxima zilei va fi de minus un grad.
În sud, noaptea se așteaptă -3 grad, ziua termometrele vor indica zero grade.
În capitală, minima va fi de -5 grade, ziua se așteaptă -2 grade.
În următoarele zile, vremea se va răci.