Meteorologii prognozează temperaturi de până la 13 grade Celsius în sudul țării, în timp ce în nord maximele nu vor depăși 8 grade. În centrul țării și în capitală se vor înregistra până la 11 grade, iar pe timp de noapte valorile termice vor coborî până la un grad în nord.
se prevede cer variabil. Vor cădea precipitații puternice în toată țara. Presiunea atmosferică va fi ridicată.
În cursul nopții, în nord se așteaptă un grad, ziua termometrele vor indica 8 grade.
În centru, noaptea se prognozează 3 grade, iar maxima zilei va fi de 11 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 6 grade, ziua termometrele vor indica 13 grade.
În capitală, minima va fi de 4 grade, ziua se așteaptă 11 grade.
În următoarele zile se va încălzi ușor.