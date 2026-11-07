Cer noros, fără precipitații și temperaturi de până la 8 grade. Așa va fi vremea astăzi în Republica Moldova. În următoarele zile, însă, frigul se va intensifica, iar în nordul țării temperaturile vor coborî până la minus 5 grade.

În cursul nopții, în nord se așteaptă minus 2 grade , ziua termometrele vor indica 3 grade.

În centru, noaptea se prognozează 0 grade, iar maxima zilei va fi de 6 grade.

În sud, noaptea se așteaptă 3 grade, ziua termometrele vor indica 8 grade.

În capitală, minima va fi de 1 grade, ziua se așteaptă 6 grade.

În următoarele zile vremea se răcește, iar în nord minimele vor coborî pînă la minus 5 grade.

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