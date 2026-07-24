Cer noros astăzi în Republica Moldova. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că în nordul țării sunt prognozate ploi puternice însoțite de descărcări electrice.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 11 grade, ziua termometrele vor indica 21 de grade.
În centru, noaptea se prognozează 13 grade, iar maxima zilei va fi de 23 de grade.
În sud, noaptea se așteaptă 15 grade, ziua termometrele vor indica 25 de grade.
În capitală, minima va fi de 14 de grade, ziua se așteaptă 24 de grade.
În urmatoarele zile vremea va fi instabilă.