Vreme schimbătoare în Republica Moldova: Nordul țării, vizat de ploi și descărcări electrice. Prognoza meteo pentru Chișinău

În capitală, minima va fi de 14 de grade, ziua se așteaptă 24 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 13 grade, iar maxima zilei va fi de 23 de grade.

Cer noros astăzi în Republica Moldova. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că în nordul țării sunt prognozate ploi puternice însoțite de descărcări electrice.

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