Vremea în Republica Moldova: cer variabil și maxime de 28 de grade la Chișinău. Ce temperaturi se vor înregistra duminică în alte regiuni ale țării

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Meteorologii anunță pentru duminică cer variabil și vreme fără precipitații pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Presiunea atmosferică va fi normală. Elena Pozdîrcă În cursul nopții, în nord se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 25 de grade. În centru, noaptea se prognozează 14 grade, iar maxima zilei va fi de 27 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 29 de grade. În capitală, minima va fi de 15 de grade, ziua se așteaptă 28 de grade. În urmatoarele zile vremea va fi caldă și va ploua.