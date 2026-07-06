Vremea se menține plăcută în Republica Moldova. Meteorologii prognozează cer variabil și temperaturi cuprinse între 24 și 28 de grade. În nord se vor înregistra cel mult 24 de grade, în centru maximele vor ajunge la 26 de grade, la Chișinău sunt așteptate 27 de grade, iar în sud mercurul din termometre va urca până la 28 de grade. În următoarele zile, vremea nu se va schimba semnificativ.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 24 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 14 de grade, iar maxima zilei va fi de 26 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 28 de grade.

În capitală, minima va fi de 15 de grade, ziua se așteaptă 27 de grade.

În urmatoarele zile vremea nu se va schimba esențial.