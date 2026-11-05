Vremea se răcește în Republica Moldova, iar temperaturile vor coborî treptat. Dacă astăzi maximele vor ajunge până la 10 grade în sudul țării, în următoarele zile, în nord, minimele vor atinge -2 grade.
În cursul nopții, în nord se așteaptă -1 grad, ziua termometrele vor indica 7 grade.
În centru, noaptea se prognozează 0 grade, iar maxima zilei va fi de 9 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 3 grade, ziua termometrele vor indica 10 grade.
În capitală, minima va fi de 2 grade, ziua se așteaptă 9 grade.
În următoarele zile vremea se răcește, iar în nord minimele vor coborî pînă la minus 2 grade.