Vremea se răcește în Republica Moldova: temperaturile vor coborî până la -2 grade în nord. Ce valori termice sunt prognozate joi în fiecare regiune

În următoarele zile vremea se răcește, iar în nord minimele vor coborî pînă la minus 2 grade.

În centru, noaptea se prognozează 0 grade, iar maxima zilei va fi de 9 grade.

Vremea se răcește în Republica Moldova, iar temperaturile vor coborî treptat. Dacă astăzi maximele vor ajunge până la 10 grade în sudul țării, în următoarele zile, în nord, minimele vor atinge -2 grade.

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