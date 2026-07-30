Zi însorită și călduroasă în Republica Moldova: termometrele vor urca până la 31 de grade. Cum va fi vremea în toate regiunile țării

O nouă zi călduroasă îi așteaptă pe locuitorii Republicii Moldova. Astăzi nu sunt așteptate ploi, iar maximele vor ajunge la 31 de grade. În zilele următoare, mercurul din termometre va continua să urce, până la 34 de grade.