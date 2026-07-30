O nouă zi călduroasă îi așteaptă pe locuitorii Republicii Moldova. Astăzi nu sunt așteptate ploi, iar maximele vor ajunge la 31 de grade. În zilele următoare, mercurul din termometre va continua să urce, până la 34 de grade.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 27 de grade.
În centru, noaptea se prognozează 14 grade, iar maxima zilei va fi de 29 de grade.
În sud, noaptea se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 31 de grade.
În capitală, minima va fi de 15 grade, ziua se așteaptă 30 de grade.
În următoarele zile vremea va fi caldă cu maxime de până la 34 de grade.