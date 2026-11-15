Ziua alegerilor din UTA Găgăuzia vine cu vreme rece la primele ore, dar fără ploi. Ce temperaturi se vor înregistra în Republica Moldova pe 15 noiembrie

Profimedia / Imagine simbol

Vremea nu le va pune piedici celor care merg duminică la vot în UTA Găgăuzia. Pe 15 noiembrie, cerul va fi variabil, iar meteorologii nu prognozează precipitații. Dimineața va fi rece, dar pe parcursul zilei, maximele vor ajunge la 10 grade în sud. Tatiana Demian În cursul nopții, în nord se așteaptă -5 grade, ziua termometrele vor indica 5 grade. În centru, noaptea se prognozează -2 grade, iar maxima zilei va fi de 9 grade. În sud, noaptea se așteaptă minus un grad, ziua termometrele vor indica 10 grade. În capitală, minima va fi de -2 grade, ziua se așteaptă 8 grade. În următoarele zile vremea se va încălzi ușor. Citeste si : Zi decisivă în UTA Găgăuzia: peste 129 de mii de alegători sunt așteptați la urne pentru a-și alege bașcanul și deputații în Adunarea Populară