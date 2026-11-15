Vremea nu le va pune piedici celor care merg duminică la vot în UTA Găgăuzia. Pe 15 noiembrie, cerul va fi variabil, iar meteorologii nu prognozează precipitații. Dimineața va fi rece, dar pe parcursul zilei, maximele vor ajunge la 10 grade în sud.
În cursul nopții, în nord se așteaptă -5 grade, ziua termometrele vor indica 5 grade.
În centru, noaptea se prognozează -2 grade, iar maxima zilei va fi de 9 grade.
În sud, noaptea se așteaptă minus un grad, ziua termometrele vor indica 10 grade.
În capitală, minima va fi de -2 grade, ziua se așteaptă 8 grade.
În următoarele zile vremea se va încălzi ușor.