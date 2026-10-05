122 de cereri pentru înregistrarea în calitate de candidat la funcția de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei au fost depuse până pe 4 octombrie, în cele trei circumscripții electorale. 90 dintre candidați sunt independenți, iar 32 au fost desemnați de partide politice.

Potrivit Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, cele mai multe cereri au fost depuse în circumscripția Comrat – 62. Dintre acestea, 11 candidați au fost deja înregistrați, iar alte 51 de dosare sunt în proces de examinare.

În circumscripția Ceadîr-Lunga au fost depuse 40 de cereri. Zece candidați au fost înregistrați, iar 30 de dosare urmează să fie examinate.

La Vulcănești au fost depuse 20 de cereri. Cinci candidați au fost deja înregistrați, în timp ce alte 15 dosare se află în proces de examinare.

Perioada de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților se încheie pe 6 octombrie 2026, inclusiv. După expirarea termenului, consiliile electorale de circumscripție vor continua examinarea dosarelor și vor adopta deciziile prevăzute de legislația electorală.

Campania electorală va începe pe 16 octombrie, iar alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei vor avea loc pe 15 noiembrie 2026.

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