De astăzi, cei care-și doresc funcția de bașcan pot depune actele la Consiliul Electoral Central al Autonomiei găgăuze. Procesul începe cu întârziere, deoarece structura încă nu are un sediu stabil. În lipsa acestuia, documentele vor fi depuse depuse la Primăria municipiului Comrat.

„Cererile de eliberare a listelor de subscripție pentru candidații independenți, precum și cererile și documentele necesare pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali vor fi depuse la Consiliul Electoral Central al UTA Găgăuzia, în clădirea primăriei, în perioada 21 septembrie – 6 octombrie”, se arată în comunicatul emis pe pagina Comisiei Electorale Centrale.

Recepționarea acetelor urma să înceapă încă acum două zile, însă lipsa unui sediu pentru Consiliul Electoral Central al Autonomiei a întârziat procedura.

Pavel POSTICĂ, VICEPREȘEDINTELE CEC: „De la Adunarea Populară am primit răspuns negativ pentru că nu au nimic disponibil, de la Comitetul Executiv nu am primit niciun răspuns.”

Autoritățile regionale au anunțat CEC că nu poate oferi un spațiu, pentru că nu dispune de unul. Ca soluție temporară, s-a decis ca actele să fie recepționate la sediul primăriei municipiului Comrat.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Pentru a ajunge în funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze, candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții prevăzute de lege. Aceștia trebuie să fie cetățeni ai Republicii Moldova, să aibă drept de vot, să fi împlinit cel puțin 35 de ani, să fi locuit în autonomie cel puțin 10 ani și să cunoască limbile găgăuză și română. Totodată, nu pot candida persoanele condamnate definitiv la închisoare, precum și cele care au fost lipsiți de dreptul de a ocupa funcții publice.”

Documentele pentru înregistrarea candidaților, atât a celor desemnați de partide politice sau blocuri electorale, cât și a candidaților independenți sunt examinate în termen de cel mult 7 zile de la data primirii acestora. Ulterior este adoptată hotărârea privind înregistrarea sau refuzul înregistrării candidatului.

Deocamdată despre intenția de a participa la alegerile pentru funcția de bașcan au anunțat șase persoane: ex-procurorul general Alexandr Stoianoglo, fostul primar al orașului Comrat Nicolai Dudoglo, foștii deputați socialiști Fidor Gagauz și Ivana Koksal, ex-deputatul în Adunarea Populară a Găgăuziei Piotr Vlah.

În același timp, Liderul PSRM, Igor Dodon, a anunțat, că formațiunea îl va propune pe actualul deputat Grigore Uzun. Alegerile pentru Adunarea Populară din Autonomia Găgăuză și funcția de bașcan sunt programate pe data de 15 noiembrie.